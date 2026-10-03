Американсько-український фонд відбудови уклав першу угоду про видобуток копалин

Керівник відділу інвестицій Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Конор Коулман повідомив, що спільний американсько-український інвестиційний фонд відбудови уклав свою першу угоду у сфері критичних мінералів та погодив чотири інші проєкти.

Про це він сказав агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Коулман зазначив, що загальний обсяг проєктів фонду наразі становить близько $70 млн. Перша угода у сфері корисних копалин дозволить вкласти приблизно $30 млн у "спільну інвестиційну платформу" з BGV Group.

За його словами, спочатку увага буде зосереджена на гірничодобувних проєктах на початковій стадії по всій Україні, а також на родовищах рідкісних копалин, урану, берилію та цирконію.

"Усі вони входять до списку критично важливих корисних копалин США, тому це дуже добре узгоджується з тим, що ми прагнемо зробити з погляду пріоритетів адміністрації (США)", – сказав Коулман.

Зазначається, що два інші нові проєкти мають на меті зміцнити енерго– та тепломережі України після посилення російських атак на ключову інфраструктуру напередодні зими.

Коулман сказав, що один із них доповнить майже $100 млн, які DFC погодилася надати у вигляді позики енергетичній компанії України "ДТЕК" на створення нової акумуляторної системи, яка забезпечуватиме резервне електропостачання приблизно 600 тисяч українських домогосподарств протягом до двох годин.

Проєкт також матиме "доступ до капіталу у разі виникнення збитків".

Фонд також отримає частку в капіталі платформи комбінованого виробництва тепла та електроенергії, призначеної для сприяння будівництву та експлуатації низки "енергетичних хабів", покликаних відновити пошкоджене електропостачання та теплопостачання до домогосподарств.

Коулман також зазначив, що фонд шукає додатковий капітал для збільшення своїх можливостей.

У квітні 2025 року за ініціативи президента США Дональда Трампа Україна та Сполучені Штати підписали стратегічну угоду про корисні копалини. Повний текст угоди читайте тут.

Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.