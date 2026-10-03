Американско-украинский фонд восстановления заключил первое соглашение о добыче полезных ископаемых

Руководитель отдела инвестиций Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) Конор Коулман сообщил, что совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил свою первую сделку в сфере критически важных минералов и согласовал четыре других проекта.

Об этом он сообщил агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Коулман отметил, что общий объем проектов фонда в настоящее время составляет около $70 млн. Первое соглашение в сфере полезных ископаемых позволит вложить примерно $30 млн в "совместную инвестиционную платформу" с BGV Group.

По его словам, сначала внимание будет сосредоточено на горнодобывающих проектах на начальной стадии по всей Украине, а также на месторождениях редких полезных ископаемых, урана, бериллия и циркония.

"Все они входят в список критически важных полезных ископаемых США, поэтому это очень хорошо согласуется с тем, что мы стремимся сделать с точки зрения приоритетов администрации (США)", – сказал Коулман.

Отмечается, что два других новых проекта направлены на укрепление энерго– и теплосетей Украины после усиления российских атак на ключевую инфраструктуру в преддверии зимы.

Коулман сказал, что один из них дополнит почти $100 млн, которые DFC согласилась предоставить в виде займа украинской энергетической компании "ДТЭК" на создание новой аккумуляторной системы, которая будет обеспечивать резервное электроснабжение примерно 600 тысяч украинских домохозяйств в течение до двух часов.

Проект также будет иметь "доступ к капиталу в случае возникновения убытков".

Фонд также получит долю в капитале платформы комбинированного производства тепла и электроэнергии, предназначенной для содействия строительству и эксплуатации ряда "энергетических хабов", призванных восстановить поврежденное электро– и теплоснабжение домохозяйств.

Коулман также отметил, что фонд ищет дополнительный капитал для расширения своих возможностей.

В апреле 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа Украина и Соединенные Штаты подписали стратегическое соглашение о полезных ископаемых. Полный текст соглашения читайте здесь.

Трамп заявил, что соглашение о недрах принесет США больше, чем было потрачено на Украину.