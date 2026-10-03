У Латвії розпочалися парламентські вибори

У суботу, 3 жовтня, у Латвії розпочалося голосування на парламентських виборах.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Попередні результати виборів очікуються в суботу ввечері, а остаточні офіційні результати мають бути оприлюднені в неділю.

За прогнозами, найбільше голосів може отримати блок "Об’єднаний список" прем’єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса.

На другому місці з результатом 9,4% перебуває група "Суверенна влада та Альянс молодих латвійців". Далі йде партія "Латвія перша" з результатом 9,2%.

Повідомляли, що 24 вересня на військовій базі Національних збройних сил Латвії у Ліелварді приземлилися чотири винищувачі Eurofighter повітряних сил Німеччини, щоб тимчасово посилити захист повітряного простору країни.

Винищувачі перебуватимуть у Латвії приблизно тиждень, під час виборів до Сейму. У Латвії вони виконуватимуть завдання, підтримуючи діяльність НАТО з протиповітряної та протиракетної оборони.

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