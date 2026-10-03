В Латвии начались парламентские выборы

В субботу, 3 октября, в Латвии началось голосование на парламентских выборах.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Предварительные результаты выборов ожидаются в субботу вечером, а окончательные официальные результаты должны быть обнародованы в воскресенье.

По прогнозам, наибольшее количество голосов может получить блок "Объединенный список" премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

На втором месте с результатом 9,4% находится группа "Суверенная власть и Альянс молодых латвийцев". Далее следует партия "Латвия первая" с результатом 9,2%.

Сообщалось, что 24 сентября на военной базе Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде приземлились четыре истребителя Eurofighter ВВС Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства страны.

Истребители будут находиться в Латвии примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне.

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