В Латвії за два дні до виборів в опитуваннях лідирує блок проукраїнського прем’єра

Блок "Об’єднаний список" прем’єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса наразі лідирує в опитуваннях за два дні до голосування на парламентських виборах, яке відбудеться в суботу.

Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування від SKDS/LSM наводить Reuters.

Згідно з його даними, найімовірніше, "Об’єднаний список" здобуде найбільшу кількість місць на парламентських виборах у суботу, однак навряд чи отримає абсолютну більшість і буде змушений сформувати коаліцію.

Кулбергс очолює широку коаліцію з партіями "Нова єдність", "Національний альянс" та "Союз зелених і фермерів", сформовану після падіння уряду Евіки Сіліні. Опитування прогнозують, що цей блок набере 14,4% голосів.

Опитування показують, що Кулбергс – колишній автогонщик, який займає жорстку позицію щодо Росії та є рішучим прихильником України, – має хороші шанси залишитися при владі.

На другому місці з результатом 9,4% перебуває група "Суверенна влада та Альянс молодих латвійців". Цю лівоцентристську групу було засновано у 2022 році політиками, яких виключили з іншої партії за відмову засудити російське вторгнення в Україну. Вона прагне залучити голоси етнічної російської меншини.

Далі йде партія "Латвія перша" з результатом 9,2%. Засновник і лідер правоцентристської партії "Латвія перша", досвідчений популістський магнат Айнарс Слесерс, мав ділові зв’язки з російськими олігархами. Він намагається завоювати прихильність російськомовних виборців, залучаючи до своєї партії політиків російської національності та обіцяючи більш примирливий підхід до найбільшої меншини.

Загалом опитування показує, що сім із 14 партій, які беруть участь у виборах, мають шанс набрати понад 5% голосів і, таким чином, увійти до 100-місного парламенту.

Водночас третина опитаних заявила, що або ще не визначилася, або не має наміру голосувати, що робить остаточний результат виборів невизначеним.

Висока частка тих, хто не голосуватиме, та голосів, відданих за партії, які не подолають 5-відсотковий бар’єр, означає, що партії, які все-таки увійдуть до парламенту, зрештою отримають більшу частку місць, ніж це випливає з даних опитувань.

Повідомляли, що 24 вересня на військовій базі Національних збройних сил Латвії у Ліелварді приземлилися чотири винищувачі Eurofighter повітряних сил Німеччини, щоб тимчасово посилити захист повітряного простору країни.

Винищувачі перебуватимуть у Латвії приблизно тиждень, під час виборів до Сейму. У Латвії вони виконуватимуть завдання, підтримуючи діяльність НАТО з протиповітряної та протиракетної оборони.

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