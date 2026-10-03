ЗМІ: США і РФ ведуть перемовини про багатомільярдну угоду щодо активів "Лукойлу"

Переговори адміністрації президента США з Росією про припинення війни в Україні розширилися і тепер включають багатомільярдну нафтову угоду, яка може принести користь близькосхідним бізнесменам, пов’язаним із двома головними переговірниками Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації NYT.

Угода, яка потребує схвалення уряду США та Кремля, стосується масштабного портфеля нафтових родовищ, нафтопереробних заводів і автозаправних станцій по всьому світу, що належать "Лукойлу", одній із найбільших енергетичних компаній Росії.

До провідної групи, яка прагне укласти цю угоду, входять американський інвестор Тодд Боелі, який пожертвував $2 млн на політичні проєкти президента Трампа; дві близькосхідні групи, які вели бізнес із Кушнером або родиною Віткоффа; а також один із підрозділів самого уряду США.

Переговори, що тривають уже кілька місяців, описали виданню вісім людей, обізнаних із ними.

Видання не бачить жодних ознак того, що Кушнер або Віткофф особисто отримають прибуток від угоди. Водночас угода, що перебуває на стадії підготовки, демонструє тісне переплетення особистих ділових зв’язків із геополітикою – навіть для адміністрації, яка регулярно відкидає занепокоєння щодо можливих конфліктів інтересів.

Правитель Росії Владімір Путін порушив питання про цю угоду під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Кремлі 5 вересня, повідомили троє людей, обізнаних із зустріччю. За словами одного зі співрозмовників, Путін запропонував укласти угоду як спосіб продемонструвати росіянам, що вони можуть вести бізнес зі США.

Американці відповіли, що працюватимуть над угодою, сказав співрозмовник. Вони розглядали її як спосіб налагодити добрі відносини з Кремлем, а також знизити світові ціни на енергоносії.

Водночас для покупців ця угода також є дуже вигідною: схвалення продажу з боку США дозволить зняти американські санкції з активів, миттєво збільшивши їхню вартість.

У Москві рішення щодо угоди широко вважають таким, що залежить від Путіна, хоча формально "Лукойл" є приватною компанією. У підсумку гігантська угода, яка охоплює такі різноманітні активи, як нафтові родовища в Камеруні, нафтопереробні заводи в Європі та автозаправні станції в Нью-Джерсі, зводиться до рішень Путіна і Трампа.

Трамп просуває ідею укладення бізнес-угод із Росією ще з початку минулого року, називаючи країну "величезною можливістю". Ця угода знову привертає увагу до криптовалютної компанії Трампа World Liberty Financial, співзасновником якої є Віткофф. Один з інвесторів угоди щодо активів "Лукойл" також є співвласником World Liberty.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп вперше за своєї другої каденції застосував нові санкції проти Росії, зокрема проти двох найбільших нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Водночас США регулярно продовжували дедлайн для продажу активів "Лукойлу".

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