СМИ: США и РФ ведут переговоры о многомиллфиардной сделке по активам "Лукойла"

Переговоры администрации президента США с Россией о прекращении войны в Украине расширились и теперь включают многомиллиардную нефтяную сделку, которая может принести выгоду ближневосточным бизнесменам, связанным с двумя главными переговорщиками Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации NYT.

Сделка, требующая одобрения правительства США и Кремля, касается масштабного портфеля нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций по всему миру, принадлежащих "Лукойлу", одной из крупнейших энергетических компаний России.

В ведущую группу, стремящуюся заключить эту сделку, входят американский инвестор Тодд Боэли, пожертвовавший 2 млн долларов на политические проекты президента Трампа; две ближневосточные группы, которые вели бизнес с Кушнером или семьей Уиткоффа; а также одно из подразделений самого правительства США.

О переговорах, которые продолжаются уже несколько месяцев, изданию рассказали восемь человек, знакомых с их ходом.

Издание не видит никаких признаков того, что Кушнер или Уиткофф лично получат прибыль от сделки. В то же время соглашение, находящееся на стадии подготовки, демонстрирует тесную взаимосвязь личных деловых связей с геополитикой – даже для администрации, которая регулярно отвергает опасения относительно возможных конфликтов интересов.

Президент России Владимир Путин поднял вопрос об этой сделке во время встречи с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября, сообщили три человека, знакомые с ходом встречи. По словам одного из собеседников, Путин предложил заключить сделку как способ продемонстрировать россиянам, что они могут вести бизнес с США.

Американцы ответили, что будут работать над соглашением, сказал собеседник. Они рассматривали его как способ наладить хорошие отношения с Кремлем, а также снизить мировые цены на энергоносители.

В то же время для покупателей это соглашение также очень выгодно: одобрение продажи со стороны США позволит снять американские санкции с активов, мгновенно увеличив их стоимость.

В Москве решение по сделке широко считают зависящим от Путина, хотя формально "Лукойл" является частной компанией. В итоге гигантская сделка, охватывающая такие разнообразные активы, как нефтяные месторождения в Камеруне, нефтеперерабатывающие заводы в Европе и автозаправочные станции в Нью-Джерси, сводится к решениям Путина и Трампа.

Трамп продвигает идею заключения бизнес-сделок с Россией еще с начала прошлого года, называя страну "огромной возможностью". Эта сделка вновь привлекает внимание к криптовалютной компании Трампа World Liberty Financial, соучредителем которой является Уиткофф. Один из инвесторов сделки по активам "Лукойла" также является совладельцем World Liberty.

Напомним, в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок ввел новые санкции против России, в частности против двух крупнейших нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

В то же время США регулярно продлевали крайний срок для продажи активов "Лукойла".

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