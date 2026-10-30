ЗМІ: ЄС і Канада у п’ятницю оголосять першу угоду й готують нові, намагаючись не дратувати США

Під час саміту ЄС-Канада, який проходить 29-30 жовтня у Монреалі, Брюссель та Оттава дійшли згоди щодо першої економічної угоди у рамках поглиблення партнерства, йдуть перемовини і про інші.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що у п’ятницю, 30 жовтня, ЄС і Канада оголосять про укладення угоди, яка спростить для підприємств ведення онлайн-торгівлі – це перший конкретний результат їхніх зусиль, спрямованих на зближення економік обох сторін.

"Це були одні з найнапруженіших переговорів", – заявив у кулуарах саміту в Монреалі голова Єврокомісії з питань торгівлі Марош Шефчович.

Ця цифрова угода є частиною ширших зусиль з узгодження торгівельної політики Канади та ЄС. Зокрема, Канада стурбована тим, що її можуть виключити з преференційної програми ЄС Made in Europe ("Виготовлено в Європі") щодо державних закупівель. Водночас Оттава розробляє власну систему закупівель під гаслом Buy Canadian ("Купуй канадське"). ЄС співпрацює з Канадою, щоб жодна з цих систем не завдавала шкоди іншій, зазначив Шефчович.

Крім того, сторони вивчають можливості співпраці у сферах критично важливих мінералів, освіти, кваліфікованої робочої сили та безпеки в Арктиці – при цьому намагаючись не розпалювати гнів Вашингтона та Пекіна, стверджує видання.

Очікується, що 30 жовтня будуть детальніше окреслені сфери тіснішої співпраці, а через шість місяців колегія комісарів у повному складі та уряд Канади мають зустрітися, щоб підбити підсумки досягнутого прогресу напередодні наступного саміту ЄС-Канада в Брюсселі.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн на саміті у Монреалі знову згадала про можливість надання Канаді статусу асоційованого члена ЄС.

Перед тим стало відомо, що Німеччина, Франція та щонайменше шість інших країн-членів ЄС виступили проти використання терміну "асоційоване членство" для позначення поглиблених зв’язків блоку з Канадою.