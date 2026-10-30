СМИ: ЕС и Канада в пятницу объявят о первом соглашении и готовят новые, стараясь не раздражать США

В ходе саммита ЕС-Канада, который проходит 29–30 октября в Монреале, Брюссель и Оттава достигли соглашения о первом экономическом соглашении в рамках углубления партнерства; ведутся переговоры и о других соглашениях.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что в пятницу, 30 октября, ЕС и Канада объявят о заключении соглашения, которое упростит для предприятий ведение онлайн-торговли – это первый конкретный результат их усилий, направленных на сближение экономик обеих сторон.

"Это были одни из самых напряженных переговоров", – заявил в кулуарах саммита в Монреале глава Еврокомиссии по вопросам торговли Марош Шефчович.

Это цифровое соглашение является частью более широких усилий по согласованию торговой политики Канады и ЕС. В частности, Канада обеспокоена тем, что её могут исключить из преференциальной программы ЕС Made in Europe ("Сделано в Европе") в сфере государственных закупок. В то же время Оттава разрабатывает собственную систему закупок под лозунгом Buy Canadian ("Покупай канадское"). ЕС сотрудничает с Канадой, чтобы ни одна из этих систем не наносила ущерба другой, отметил Шефчович.

Кроме того, стороны изучают возможности сотрудничества в сферах критически важных минералов, образования, квалифицированной рабочей силы и безопасности в Арктике – при этом стараясь не разжигать гнев Вашингтона и Пекина, утверждает издание.

Ожидается, что 30 октября будут более подробно определены сферы более тесного сотрудничества, а через шесть месяцев коллегия комиссаров в полном составе и правительство Канады должны встретиться, чтобы подвести итоги достигнутого прогресса накануне следующего саммита ЕС-Канада в Брюсселе.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Монреале вновь упомянула о возможности предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС.

Ранее стало известно, что Германия, Франция и как минимум шесть других стран-членов ЕС выступили против использования термина "ассоциированное членство" для обозначения углубленных связей блока с Канадой.