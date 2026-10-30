На Канарських островах на борту човна з мігрантами виявили тіла двох чоловіків

Двоє чоловіків були знайдені мертвими на борту човна з мігрантами, який рано в п’ятницю прибув на Канарські острови (Іспанія) після відплиття з Гамбії, а немовля у критичному стані було доставлено до лікарні вертольотом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Судно, на борту якого перебувало 113 осіб, було виявлено приблизно за 37 морських миль на південь від крихітного острова Ель-Ієро після того, як у четвер пізно ввечері служби екстреної допомоги отримали сигнали лиха. Рятувальники доставили на берег 110 осіб, що вижили, серед яких – вісім жінок та вісім неповнолітніх.

Атлантичний маршрут із Західної Африки до Канарських островів є одним із найнебезпечніших міграційних шляхів у світі. Щороку тисячі мігрантів намагаються подолати цю подорож у переповнених човнах, прагнучи дістатися до території Іспанії попри бурхливе море, сильні течії та великі відстані.

Зазвичай кількість прибулих зростає восени, коли морські умови на цьому маршруті загалом спокійніші та сприятливіші для переправи.

Цього року кількість прибулих мігрантів поки що зменшилася порівняно з 2025 роком, але цього місяця кількість переправ різко зросла, що створило додаткове навантаження на служби прийому та екстреної допомоги на деяких Канарських островах, особливо на менших і менш населених.

За даними представництва уряду Іспанії на Канарських островах, кількість мігрантів, що прибули на архіпелаг, знизилася на 18% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до ⁠11 527 осіб.

19 жовтня два човни, які перевозили іноземців, затонули поблизу грецьких островів Лесбос та Самос, відомо про 12 загиблих, серед яких – немовля.

А у вересні біля берегів Греції врятували понад 50 мігрантів із затонулого човна, принаймні 25 осіб вважаються зниклими.