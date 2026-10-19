Біля островів Греції перекинулися два судна, потонули 12 людей

Два човни, які перевозили іноземців, затонули поблизу грецьких островів Лесбос та Самос, відомо про 12 загиблих, серед яких – немовля.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на EPT.

На Самосі триває пошуково-рятувальна операція після того, як поблизу острова перекинувся швидкісний катер, що перевозив іноземців. Судно спочатку виявив турецький прибережний катер у межах турецьких територіальних вод, а потім – грецька берегова охорона.

Під час маневрів судно перекинулося, загинули шестеро людей, а 14 були врятовані. В операції брали участь корабель військово-морського флоту, рятувальне судно та вертоліт військово-повітряних сил.

Раніше ще одна катастрофа сталася біля берегів Лесбосу. Швидкісний катер, що перевозив мігрантів і рухався без навігаційних вогнів, зіткнувся з патрульним катером під час переслідування, та перекинувся.

З моря витягнули тіла чотирьох чоловіків, однієї жінки та немовляти, а вісьмох людей, серед яких двоє дітей, вдалося врятувати.

У зв’язку з цією справою затримали 37-річного громадянина Туреччини, який, як вважається, був контрабандистом.

Нагадаємо, у вересні біля берегів Греції врятували понад 50 мігрантів із затонулого човна, принаймні 25 осіб вважаються зниклими.

Також щонайменше п’ятеро людей загинули після аварії човна з мігрантами в Атлантичному океані; ще понад 40 людей врятували біля Канарських островів.