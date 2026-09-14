Біля берегів Греції зазнав аварії човен з мігрантами: 25 зниклих

Біля берегів Греції врятували понад 50 мігрантів із затонулого човна, принаймні 25 осіб вважаються зниклими.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Берегова охорона Греції повідомила, що принаймні 25 осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок аварії човна з мігрантами, що сталась у неділю неподалік острова Гавдос, що розташований південніше Криту.

51 людину підібрали інші судна-свідки події. За словами врятованих, всього у човні було 77 людей.

До порятунку долучились також судна європейського агентства Frontex.

Нагадаємо, в уряді Іспанії заявили про повернення до Марокко понад 5 300 мігрантів, які залишалися у її північноафриканському автономному місті Сеута після масового прибуття у липні.

Раніше ЄС виділив Іспанії майже 115 млн євро підтримки через міграційну кризу у Сеуті.