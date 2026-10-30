На Канарских островах на борту лодки с мигрантами обнаружили тела двух мужчин

Двое мужчин были найдены мертвыми на борту лодки с мигрантами, которая рано утром в пятницу прибыла на Канарские острова (Испания) после отправления из Гамбии, а младенец в критическом состоянии был доставлен в больницу вертолетом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Судно, на борту которого находилось 113 человек, было обнаружено примерно в 37 морских милях к югу от крошечного острова Эль-Иеро после того, как в четверг поздно вечером службы экстренной помощи получили сигналы бедствия. Спасатели доставили на берег 110 выживших, среди которых – восемь женщин и восемь несовершеннолетних.

Атлантический маршрут из Западной Африки на Канарские острова является одним из самых опасных миграционных путей в мире. Ежегодно тысячи мигрантов пытаются преодолеть этот путь в переполненных лодках, стремясь добраться до территории Испании, несмотря на бурное море, сильные течения и большие расстояния.

Обычно количество прибывших увеличивается осенью, когда морские условия на этом маршруте в целом более спокойные и благоприятные для переправы.

В этом году число прибывших мигрантов пока сократилось по сравнению с 2025 годом, но в этом месяце количество переправ резко возросло, что создало дополнительную нагрузку на службы приема и экстренной помощи на некоторых Канарских островах, особенно на более мелких и менее населенных.

По данным представительства правительства Испании на Канарских островах, число мигрантов, прибывших на архипелаг, снизилось на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ⁠11 527 человек.

19 октября две лодки, перевозившие иностранцев, затонули вблизи греческих островов Лесбос и Самос; известно о 12 погибших, среди которых – младенец.

А в сентябре у берегов Греции спасли более 50 мигрантов с затонувшей лодки; по меньшей мере 25 человек считаются пропавшими без вести.