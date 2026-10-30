Папа Римський поштою проголосував на проміжних виборах до Конгресу США
Папа Римський Лев XIV скористався своїм правом голосу як громадянин США та проголосував поштою на проміжних виборах до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.
Про це повідомляє Vatican News, пише "Європейська правда".
У пресслужбі Святого Престолу повідомили, що Папа Римський надіслав свій бюлетень поштою до Чикаго, штат Іллінойс, де він народився і де зареєстрований як виборець.
У Ватикані наголосили, що понтифік "реалізував своє право голосу щоразу, коли мав таку можливість" під час свого проживання в Перу. Там додали, що Лев XIV переконаний у праві та обов’язку громадян брати участь у демократичних процесах, таких як вибори.
Слід зазначити, що Папа Римський має потрійне громадянство: ватиканське, перуанське та американське. Голосування, здійснене понтифіком, є безпрецедентним: не відомо про інших Пап, які після обрання відвідували виборчі дільниці або реалізовували це право шляхом голосування поштою.
Після обрання на Святий Престол Лев XIV неодноразово вступав у суперечки з чинною адміністрацією Дональда Трампа.
Як відомо, у квітні президент США Дональд Трамп накинувся на Папу Лева XIV з багатослівною критикою. Він заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок – дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали б у Ватикані, якби Трамп не був президентом".
Після першого шквалу критики з боку Трампа Папа Лев заявив, що не боїться і продовжить доносити ті послання, які вважає необхідними.
У травні президент США Дональд Трамп виступив з новими різкими коментарями на адресу Папи Римського, а у Ватикані у відповідь заявили, що Папа йде своїм шляхом.