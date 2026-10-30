Папа Римский проголосовал по почте на промежуточных выборах в Конгресс США

Папа Римский Лев XIV воспользовался своим правом голоса как гражданин США и проголосовал по почте на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Об этом сообщает Vatican News, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе Святого Престола сообщили, что Папа Римский отправил свой бюллетень по почте в Чикаго, штат Иллинойс, где он родился и где зарегистрирован в качестве избирателя.

В Ватикане подчеркнули, что понтифик "реализовывал свое право голоса каждый раз, когда у него была такая возможность" во время своего проживания в Перу. Там добавили, что Лев XIV убежден в праве и обязанности граждан участвовать в демократических процессах, таких как выборы.

Следует отметить, что Папа Римский имеет тройное гражданство: ватиканское, перуанское и американское. Голосование, осуществлённое понтификом, является беспрецедентным: не известно о других Папах, которые после избрания посещали избирательные участки или реализовывали это право путём голосования по почте.

После избрания на Святой Престол Лев XIV неоднократно вступал в споры с действующей администрацией Дональда Трампа.

Как известно, в апреле президент США Дональд Трамп обрушился на Папу Льва XIV с многосложной критикой. Он заявил, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это нормально – позволить Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не избрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

После первой волны критики со стороны Трампа Папа Лев заявил, что не боится и продолжит доносить те послания, которые считает необходимыми.

В мае президент США Дональд Трамп выступил с новыми резкими комментариями в адрес Папы Римского, а в Ватикане в ответ заявили, что Папа идет своим путем.