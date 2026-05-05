У Папи Римського відповіли на нові атаки Трампа

Президент США Дональд Трамп виступив з новими різкими коментарями на адресу Папи Римського, у Ватикані у відповідь заявили, що Папа йде своїм шляхом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило італійське агентство Ansa.

Президент США Дональд Трамп в у розмові з Salem News Channel вчергове розкритикував Папу Римського Лева XIV.

"Я вважаю, що він наражає на небезпеку багатьох католиків та інших людей; для нього цілком прийнятно, щоб Іран мав ядерну зброю", – заявив американський лідер.

Його заява пролунала за кілька годин до візиту державного секретаря Марко Рубіо до Ватикану, одним із завдань якого, як вважається, є налагодження відносин зі Святим Престолом після конфлікту між понтифіком і Вашингтоном.

Державний секретар Святого Престолу і Ватикану П’єтро Паролін, коментуючи нападки Трампа журналістам, сказав, що "Папа йде своїм шляхом". "Тобто – проповідує Євангеліє, мир, як сказав би святий Павло, у кожній нагоді, доречній і недоречній", – зауважив Паролін.

На думку Пароліна, Папа вже раніше дав "дуже християнську відповідь, сказавши, що він робить те, чого вимагає його роль, а саме проповідує мир".

Посол США при Святому Престолі Браян Берч заявив, що до зустрічі Рубіо з Папою Римським Левом XIV, яка відбудеться у четвер, 7 травня, увійде "відверта розмова" про політику адміністрації Трампа.

