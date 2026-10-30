Європейські виробники трун бояться засилля китайського імпорту

Європейські виробники трун об’єднують зусилля, щоб звернутися до Брюсселя з проханням перевірити китайський імпорт, попереджаючи, що низькі ціни та потенційні лазівки в митному законодавстві загрожують галузі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Група виробників – яка досі не мала спеціального лобістського представництва – утворила коаліцію та зустрілася з посадовцями Європейської комісії. Група готує антидемпінгову скаргу – звернення до ЄС із проханням розслідувати, чи продають китайські виробники трун свою продукцію в Європі за несправедливо низькими цінами.

Представники галузі заявляють, що збитки вже відчутні. За останні п’ять років закрилася приблизно чверть європейських виробників трун, а їхня кількість скоротилася з близько 120 до 90, за словами Фолько Чіуллі, консультанта, який допомагає координувати підготовку скарги.

"Малі підприємства не змогли витримати конкуренції з боку неєвропейських імпортерів", – зазначив Чіуллі, додавши, що ті, хто втримався на ринку, перейняли лише половину обсягів виробництва, які раніше забезпечували закриті підприємства.

Ця ініціатива є наслідком звернення групи депутатів Європарламенту до комісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича, яке відбулося минулого року. Депутати висловили занепокоєння щодо конкуренції з боку Китаю, на що їм було повідомлено, що галузь може подати офіційну торговельну скаргу.

"ЄС вживає рішучих заходів для захисту своїх галузей від імпорту, що здійснюється на несправедливих умовах, і на цей час має понад 200 чинних заходів", – заявив речник Єврокомісії.

За оцінками виробників, виробництво труни в Китаї коштує приблизно втричі дешевше, ніж аналогічного виробу в Італії, навіть якщо використовується той самий вид деревини.

Коаліція – яка ще не визначилася з назвою – вказує на кілька факторів, які, на її думку, дають китайським виробникам перевагу, зокрема державні субсидії, податкові пільги, пов’язані з експортом, нижчі витрати на робочу силу та дешевшу деревину. Вона також стверджує, що китайські виробники користуються перевагами преференційних ланцюгів постачання сировини, а підвищення мит США на китайські товари сприяло переорієнтації виробництва на ринок Європи.

Кампанія виробників трун відображає більш широкі зміни в торговельних суперечках Європи з Китаєм, оскільки скарги на дешеву конкуренцію поширюються за межі стратегічних секторів, таких як електромобілі, сталь та хімічна промисловість, на більш традиційні промислові товари.

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