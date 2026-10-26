У Польщі готують лібералізацію поховання померлих

Уряд Польщі готує значні зміни до законодавства про поховання померлих у бік до його лібералізації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Правила поховання померлих наразі регулюються законом 1959 року. Згідно з цими нормами, "тіла померлих можуть бути поховані шляхом поховання в земляних могилах, цегляних гробницях або катакомбах, а також шляхом занурення в море".

Поправки, які готує Міністерство розвитку та технологій, мають бути масштабними.

Нові норми мають дозволити розсипати прах у так званих садах пам’яті на території кладовища. Міністерство розвитку також хоче дозволити зберігання урни вдома та розсипання праху в місці, яке було важливим для померлого. Однак норми в цій сфері мають бути обмеженими – зокрема, має бути виключена територія національних парків.

Проєкт також передбачає можливість вплавлення частини праху в пам’ятні предмети, наприклад, у ювелірні вироби. Йдеться про те, щоб можна було створити пам’ятний предмет, важливий для членів родини.

Проєкт також має врегулювати питання екологічного поховання – біоурн та так званих "дерев пам’яті".

При цьому в міністерстві запевняють, що зміни не є "революційними", оскільки подібні норми діють у багатьох країнах Європи та у Сполучених Штатах.

Торік у Познані 1 листопада – в День усіх святих, коли люди активно вшановують померлих на кладовищах, – міська влада скасувала плату за проїзд у громадському транспорті.

Влітку у центрі литовського міста Шяуляй вирішили ліквідувати радянське військове кладовище.