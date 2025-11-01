Польське місто скасувало плату за проїзд у громадському транспорті в День усіх святих

У Познані 1 листопада – в День усіх святих, коли люди активно вшановують померлих на кладовищах – міська влада скасувала плату за проїзд у громадському транспорті.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

Познанська міська рада повідомила, що у суботу не потрібно компостувати квиток, а день безплатних проїздів був врахований в системі Познанської електронної агломераційної карти.

Про безплатні проїзди 1 листопада нагадуватимуть голосові повідомлення в автобусах і трамваях.

Управління міського транспорту в Познані повідомило, що було посилено трамвайні лінії № 1, 5, 6, 8, 13 та 15. Також було запущено три додаткові трамвайні лінії.

"У період Дня всіх святих, між 8:30 і 16:30, трамваї будуть курсувати до найбільших познанських кладовищ у Юнікові та Мілостові приблизно кожні дві хвилини", – запевнили в управлінні.

"Ми сподіваємося, що введення безплатного громадського транспорту 1 листопада та його значне посилення заохотить ще більше людей користуватися трамваями та автобусами", – прокоментував Ян Госєвський, директор Управління міського транспорту в Познані.

