Европейские производители гробов опасаются засилья китайского импорта

Европейские производители гробов объединяют усилия, чтобы обратиться в Брюссель с просьбой проверить китайский импорт, предупреждая, что низкие цены и потенциальные лазейки в таможенном законодательстве угрожают отрасли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Группа производителей, которая до сих пор не имела специального лоббистского представительства, сформировала коалицию и встретилась с должностными лицами Европейской комиссии. Группа готовит антидемпинговую жалобу – обращение к ЕС с просьбой расследовать, продают ли китайские производители гробов свою продукцию в Европе по несправедливо низким ценам.

Представители отрасли заявляют, что убытки уже ощутимы. За последние пять лет закрылась примерно четверть европейских производителей гробов, а их количество сократилось с около 120 до 90, по словам Фолько Чиулли, консультанта, помогающего координировать подготовку жалобы.

"Малые предприятия не смогли выдержать конкуренции со стороны неевропейских импортеров", – отметил Чиулли, добавив, что те, кто выжил, переняли лишь половину объемов производства, которые ранее обеспечивали закрывшиеся предприятия.

Эта инициатива является следствием обращения группы депутатов Европарламента к комиссару по вопросам торговли Марошу Шефчовичу, которое состоялось в прошлом году. Депутаты выразили обеспокоенность в связи с конкуренцией со стороны Китая, на что им было сообщено, что отрасль может подать официальную торговую жалобу.

"ЕС принимает решительные меры для защиты своих отраслей от импорта, осуществляемого на несправедливых условиях, и на данный момент имеет более 200 действующих мер", – заявил представитель Еврокомиссии.

По оценкам производителей, производство гробов в Китае обходится примерно в три раза дешевле, чем аналогичной продукции в Италии, даже если используется тот же вид древесины.

Коалиция – которая еще не определилась с названием – указывает на несколько факторов, которые, по ее мнению, дают китайским производителям преимущество, в частности государственные субсидии, налоговые льготы, связанные с экспортом, более низкие затраты на рабочую силу и более дешевую древесину. Она также утверждает, что китайские производители пользуются преимуществами преференциальных цепочек поставок сырья, а повышение пошлин США на китайские товары способствовало переориентации производства на европейский рынок.

Кампания производителей гробов отражает более широкие изменения в торговых спорах Европы с Китаем, поскольку жалобы на дешёвую конкуренцию выходят за пределы стратегических секторов, таких как электромобили, сталь и химическая промышленность, и распространяются на более традиционные промышленные товары.

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