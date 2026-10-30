Зеленського у суботу очікують у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, у суботу, 31 жовтня, відвідає Туреччину з робочим візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Х розповів голова Дирекції з питань комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран.

Дуран поінформував, що Зеленський відгукнувся на запрошення свого турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана.

"Під час зустрічей, що відбудуться в Стамбулі, будуть обговорені кроки, які можна вжити з метою подальшого розвитку двостороннього співробітництва між Туреччиною та Україною, а також регіональні та міжнародні події, насамперед російсько-українська війна та ситуація з безпекою в Чорному морі", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій, зокрема, вони говорили про безпеку у Чорному морі.

Своєю чергою висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас говорила, що міжнародна спільнота повинна сприяти відновленню глобального торгового маршруту в Чорному морі.