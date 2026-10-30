Зеленского в субботу ожидают в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, в субботу, 31 октября, посетит Турцию с рабочим визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X рассказал глава Дирекции по вопросам коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Дуран сообщил, что Зеленский откликнулся на приглашение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В ходе встреч, которые состоятся в Стамбуле, будут обсуждены меры, которые можно принять с целью дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной, а также региональные и международные события, прежде всего российско-украинская война и ситуация с безопасностью в Черном море", – отметил он.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого, в частности, они говорили о безопасности в Черном море.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что международное сообщество должно содействовать восстановлению глобального торгового маршрута в Черном море.