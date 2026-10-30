МЗС: Україна готова працювати з новою владою Сербії

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголосив, що Україна готова працювати з новою владою Сербії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 30 жовтня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Тихий наголосив, що МЗС та президент Володимир Зеленський привітали "Студентський список", який виграв на дострокових парламентських виборах у Сербії.

"Ми готові працювати з новою владою Сербії", – наголосив він.

Тихий зазначив, що у Зеленського був "хороший і тісний діалог" з експрезидентом Сербії Александром Вучичем.

"Ми переконані, що можна вибудувати прагматичний, взаємовигідний діалог із новою владою Сербії. Ми до цього готові. Ми вважаємо, що в Сербії теж є європейське майбутнє", – додав Тихий.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобув "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців.

Ввечері 25 жовтня колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич визнав поразку.

Більше про це читайте у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.