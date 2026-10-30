МЗС: Украина готова сотрудничать с новой властью Сербии

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с новой властью Сербии.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в пятницу, 30 октября, пишет корреспондент "Европейской правды".

Тихий подчеркнул, что МИД и президент Владимир Зеленский приветствовали "Студенческий список", победивший на досрочных парламентских выборах в Сербии.

"Мы готовы работать с новой властью Сербии", – подчеркнул он.

Тихий отметил, что у Зеленского был "хороший и тесный диалог" с экс-президентом Сербии Александром Вучичем.

"Мы убеждены, что можно выстроить прагматичный, взаимовыгодный диалог с новыми властями Сербии. Мы к этому готовы. Мы считаем, что у Сербии тоже есть европейское будущее", – добавил Тихий.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич признал поражение.

Подробнее об этом читайте в статье: Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине.