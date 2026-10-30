Як ЄС готується покарати росіян обмеженням права на в'їзд та чому це досі не зробили

Євросоюз обговорює можливість жорсткого обмеження в'їзду громадян Росії на свою територію ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але зміни просуваються не так швидко, як нам хотілося б: провідні держави ЄС не хочуть втрачати сотні тисяч туристів, готових витрачати гроші, а інші ініціативи стикаються з бюрократичними перешкодами.

Нового імпульсу процесу надають вже регулярні атаки росіян на території ЄС, включаючи спробу підірвати українські літаки в аеропорту "Лейпцига", здійснену у тому числі громадянином Білорусі та РФ з чинною туристичною візою, виданою консульством Італії у Мінську.

Саме після Лейпцига Німеччина почала виступати з дієвими пропозиціями.

Але поки що лише країни Балтії, Польща та Фінляндія – наполягають на максимально жорстких обмеженнях. В той самий час Франція, Італія й Іспанія продовжують видавати росіянам сотні тисяч шенгенських віз.

Про те, які варіанти Євросоюз зважує саме зараз, що саме планує змінити, які держави підтримують обмеження і хто ставиться до них стриманіше, читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької Туристи, солдати й дипломати: як ЄС хоче обмежити візи для росіян і чому рішення досі немає. Далі – стислий її виклад.

Обмеження для росіян розглядаються за трьома основними напрямками.

Це скорочення видачі туристичних віз аж до повної заборони необов'язкових поїздок росіян у держави Євросоюзу; повне недопущення до ЄС російських учасників війни проти України; а також – посилення контролю за пересуванням між державами-членами ЄС російських дипломатів, велика кількість яких є співробітниками спецслужб, та ймовірно координаторами терактів.

Паралельно мляво обговорюється можливість визнання ГРУ (військової розвідки Росії) терористичною організацією.

Нещодавній саміт ЄС дав обережну надію щодо просування вперед за всіма згаданими вище темами. Щоправда, за кожною – зі своєю швидкістю.

Найближче до результату просунулася заборона для комбатантів: уже погоджено правову основу і готується фінальне рішення. Нові обмеження для дипломатів теж готуються, але повільно і з засторогами.

А повна заборона чи навіть обмеження туристичних віз досі залишається більше предметом політичних дискусій, ніж реальним планом.

Список лобістів рішення про заборону туристичних поїздок з Росії відомий: у червні 2026 року дев'ять держав ЄС та дві держави Шенгену з-поза меж ЄС – Швеція, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія та Нідерланди, до яких доєдналися Норвегія та Ісландія – звернулися до Єврокомісії зі спільною вимогою посилити та уніфікувати візову політику стосовно російських громадян.

Згодом у таборі прибічників "закручування гайок" для росіян відбулося важливе поповнення – Німеччина змінила свою позицію на більш жорстку.

Мотивом для цього став напад на летовище у Лейпцигу.

Кого треба переконувати? Звісно, найбільших надавачів туристичних віз росіянам – Францію, Італію, Іспанію, Грецію.

Є сподівання, що і цей процес – щодо скорочення видачі туристичних віз – зрушить з місця на початку 2027 року, коли Єврокомісія запропонує зміни до Візового кодексу ЄС.

Це покаже, чи готовий Євросоюз від слів та закликів перейти до реалізації справжньої заборони масового вʼїзду до ЄС російських "туристів", кожен з яких є потенційним диверсантом, терористом чи, як мінімум, вчорашнім вбивцею мирних українців.

Детальні пояснення по кожному з напрямків – в матеріалі Тетяни Висоцької Туристи, солдати й дипломати: як ЄС хоче обмежити візи для росіян і чому рішення досі немає.