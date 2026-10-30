Как ЕС готовится наказать россиян ограничением права на въезд и почему этого до сих пор не сделали

Евросоюз обсуждает возможность жесткого ограничения въезда граждан России на свою территорию еще с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но изменения продвигаются не так быстро, как нам хотелось бы: ведущие государства ЕС не хотят терять сотни тысяч туристов, готовых тратить деньги, а другие инициативы сталкиваются с бюрократическими препятствиями.

Новый импульс процессу придают уже регулярные атаки россиян на территории ЕС, включая попытку взорвать украинские самолеты в аэропорту "Лейпцига", совершенную, в частности, гражданином Беларуси и РФ с действующей туристической визой, выданной консульством Италии в Минске.

Именно после Лейпцига Германия начала выступать с действенными предложениями.

Но пока только страны Балтии, Польша и Финляндия настаивают на максимально жестких ограничениях. В то же время Франция, Италия и Испания продолжают выдавать россиянам сотни тысяч шенгенских виз.

О том, какие варианты ЕС рассматривает именно сейчас, что именно планирует изменить, какие государства поддерживают ограничения и кто относится к ним более сдержанно, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Туристы, солдаты и дипломаты: как ЕС хочет ограничить визы для россиян и почему решения до сих пор нет. Далее – краткое изложение статьи.

Ограничения для россиян рассматриваются по трем основным направлениям.

Это сокращение выдачи туристических виз вплоть до полного запрета на необязательные поездки россиян в страны Евросоюза; полный запрет на въезд в ЕС российских участников войны против Украины; а также – усиление контроля за передвижением между странами-членами ЕС российских дипломатов, многие из которых являются сотрудниками спецслужб и, вероятно, координаторами терактов.

Параллельно вяло обсуждается возможность признания ГРУ (военной разведки России) террористической организацией.

Недавний саммит ЕС дал осторожную надежду на продвижение вперед по всем упомянутым выше вопросам. Правда, по каждому – со своей скоростью.

Ближе всего к результату продвинулся запрет для комбатантов: уже согласована правовая основа и готовится окончательное решение. Новые ограничения для дипломатов тоже готовятся, но медленно и с оговорками.

А полный запрет или даже ограничение на выдачу туристических виз до сих пор остаётся скорее предметом политических дискуссий, чем реальным планом.

Список сторонников решения о запрете туристических поездок из России известен: в июне 2026 года девять стран ЕС и две страны Шенгенского соглашения, не входящие в ЕС – Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия и Нидерланды, к которым присоединились Норвегия и Исландия – обратились к Еврокомиссии с совместным требованием ужесточить и унифицировать визовую политику в отношении российских граждан.

Впоследствии в лагере сторонников "закручивания гаек" для россиян произошло важное пополнение – Германия изменила свою позицию на более жесткую.

Поводом для этого стало нападение на аэропорт в Лейпциге.

Кого нужно убеждать? Конечно же, страны, которые выдают больше всего туристических виз россиянам, – Францию, Италию, Испанию, Грецию.

Есть надежда, что и этот процесс – по сокращению выдачи туристических виз – сдвинется с мертвой точки в начале 2027 года, когда Еврокомиссия предложит поправки к Визовому кодексу ЕС.

Это покажет, готов ли Евросоюз перейти от слов и призывов к реализации настоящего запрета на массовый въезд в ЕС российских "туристов", каждый из которых является потенциальным диверсантом, террористом или, как минимум, вчерашним убийцей мирных украинцев.

Подробные объяснения по каждому из направлений – в материале Татьяны Высоцкой Туристы, солдаты и дипломаты: как ЕС хочет ограничить визы для россиян и почему решения до сих пор нет.