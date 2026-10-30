Мерц сподівається, що дві Кореї об’єднаються за прикладом Німеччини

Німецький канцлер Фрідріх Мерц відвідав село Панмунджом, розташоване в демілітаризованій зоні (ДМЗ), що розділяє Північну та Південну Корею, і висловив сподівання на об’єднання двох Корей.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького уряду наводить DW.

Північна та Південна Корея розділені з моменту припинення бойових дій у Корейській війні 1953 року, а кордон проходить через весь півострів.

В ході візиту до демілітаризованої зони Мерц ненадовго заглянув на північнокорейську сторону, зайшовши до казарм.

У коментарі журналістам Мерц згадав про возз’єднання Німеччини 36 років тому.

"Сподіваймося, що Корея теж одного дня отримає шанс відновити державну єдність. Тут, у цьому місці, також можна побачити, як сильно країна страждає від розколу і наскільки сильним є прагнення до возз’єднання, принаймні в цій частині Корейського півострова", – додав він.

Канцлер також зазначив, що під час візиту до Сеула його запитували про досвід возз’єднання Німеччини.

Однак Північна Корея в останні роки відійшла від дипломатичних відносин із Півднем, офіційно вилучивши з конституції формулювання, що закликають до возз’єднання, та змінивши статус Півдня на "ворожу державу".

Напередодні Мерц заявив, що Північна Корея загрожує "свободі в усій Європі", відправляючи солдатів воювати на боці Росії у війні проти України.

Варто зазначити, що нещодавно Рада ЄС ухвалила додаткові обмежувальні заходи щодо трьох фізичних осіб та чотирьох юридичних осіб і внесла їх до санкційного списку стосовно КНДР.