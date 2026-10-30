Мерц надеется, что две Кореи объединятся по примеру Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил деревню Панмунджом, расположенную в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей Северную и Южную Корею, и выразил надежду на объединение двух Корей.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит DW.

Северная и Южная Корея разделены с момента прекращения боевых действий в Корейской войне 1953 года, а граница проходит через весь полуостров.

В ходе визита в демилитаризованную зону Мерц ненадолго заглянул на северокорейскую сторону, зайдя в казармы.

В комментарии журналистам Мерц вспомнил о воссоединении Германии 36 лет назад.

"Будем надеяться, что Корея тоже однажды получит шанс восстановить государственное единство. Здесь, в этом месте, также можно увидеть, как сильно страна страдает от раскола и насколько сильным является стремление к воссоединению, по крайней мере в этой части Корейского полуострова", – добавил он.

Канцлер также отметил, что во время визита в Сеул его спрашивали об опыте воссоединения Германии.

Однако Северная Корея в последние годы отошла от дипломатических отношений с Югом, официально исключив из конституции формулировки, призывающие к воссоединению, и изменив статус Юга на "враждебное государство".

Накануне Мерц заявил, что Северная Корея угрожает "свободе во всей Европе", отправляя солдат воевать на стороне России в войне против Украины.

Стоит отметить, что недавно Совет ЕС принял дополнительные ограничительные меры в отношении трёх физических лиц и четырёх юридических лиц и включил их в санкционный список в отношении КНДР.