Сікорський про події навколо Конституційного трибуналу: хочемо розблокувати його роботу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

Про це Сікорський сказав журналістам в кулуарах зустрічі міністрів G20 в Атланті, його цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Очільник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що "Конституційний трибунал був політизований за попереднього уряду".

"Те, що відбувається, має на меті дозволити більшості належним чином обраних суддів відновити функціонування трибуналу", – підкреслив він.

Згодом у себе в Х міністр заявив, що голова трибуналу "неодноразово порушував закон, передаючи політично чутливі справи суддям, яких він особисто підбирав.

"Суд не зміг ухвалити власний бюджет", – додав Сікорський.

За його словами, протягом останніх трьох років парламент належним чином обрав нову більшість суддів, які вимагали можливості виконувати свої обов’язки. А голова Трибуналу продовжував блокувати їхні дії.

"Найстарший за стажем суддя з нової більшості взяв під контроль приміщення Трибуналу та звернувся до поліції за захистом. Наша популістська опозиція, на жаль, відмовляється визнати втрату контролю над Трибуналом. Демократично обраний уряд і надалі захищатиме Конституцію", – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагаються потрапити до будинку суду.

Уряд Дональда Туска прагнув реформувати Суд і призначити нових суддів, проте президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, призначених парламентом, тоді як голова Богдан Свечковський відмовився дозволити суддям, обраним нинішньою парламентською більшістю, приступити до виконання своїх обов’язків.

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