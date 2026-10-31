Сикорский о событиях вокруг Конституционного трибунала: хотим разблокировать его работу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у здания Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

Об этом Сикорский сказал журналистам в кулуарах встречи министров G20 в Атланте, его цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "Конституционный трибунал был политизирован при предыдущем правительстве".

"Происходящее направлено на то, чтобы позволить большинству должным образом избранных судей возобновить работу трибунала", – подчеркнул он.

Позже в своем блоге министр заявил, что председатель трибунала "неоднократно нарушал закон, передавая политически чувствительные дела судьям, которых он лично подбирал".

"Суд не смог принять собственный бюджет", – добавил Сикорский.

По его словам, в течение последних трех лет парламент должным образом избрал новое большинство судей, которые требовали возможности исполнять свои обязанности. А председатель Трибунала продолжал блокировать их действия.

"Самый старший по стажу судья из нового большинства взял под контроль помещение Трибунала и обратился в полицию за защитой. Наша популистская оппозиция, к сожалению, отказывается признать утрату контроля над Трибуналом. Демократически избранное правительство и впредь будет защищать Конституцию", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети X, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытаются проникнуть в здание суда.

Правительство Дональда Туска стремилось реформировать Суд и назначить новых судей, однако президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге троих из шести судей, назначенных парламентом, в то время как председатель Богдан Свечковский отказался позволить судьям, избранным нынешним парламентским большинством, приступить к исполнению своих обязанностей.

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