Рубіо і глава МЗС Туреччини обговорили питання України, Ірану та Гази на саміті G20

Міністр закордонних справ Хакан Фідан в кулуарах саміту G20 в Атланті обговорив із держсекретарем США Марко Рубіо переговори між США та Іраном, ситуацію в Газі та війну між Росією та Україною.

Про це повідомляє Hürriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Під час переговорів також були порушені питання двосторонніх відносин.

"Ми обговорили шляхи подальшого поглиблення нашого двостороннього співробітництва з метою зміцнення миру та стабільності в усьому світі", – написав Рубіо в соцмережах.

Зустріч передувала запланованому візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини 31 жовтня на запрошення президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій, зокрема, вони говорили про безпеку у Чорному морі.

Своєю чергою висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас говорила, що міжнародна спільнота повинна сприяти відновленню глобального торгового маршруту в Чорному морі.