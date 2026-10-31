Рубио и глава МИД Турции обсудили вопросы Украины, Ирана и Газы на саммите G20

Министр иностранных дел Хакан Фидан в кулуарах саммита G20 в Атланте обсудил с госсекретарем США Марко Рубио переговоры между США и Ираном, ситуацию в Газе и войну между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Hürriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

В ходе переговоров также были затронуты вопросы двусторонних отношений.

"Мы обсудили пути дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества с целью укрепления мира и стабильности во всем мире", – написал Рубио в соцсетях.

Встреча предшествовала запланированному визиту президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 31 октября по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого, в частности, они обсуждали вопросы безопасности в Черном море.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что международное сообщество должно содействовать восстановлению глобального торгового маршрута в Чёрном море.