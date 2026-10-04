У Фінляндії провели масштабну операцію через невідомий предмет у морі біля Гельсінкі

У суботу ввечері біля узбережжя Гельсінкі в морі виявили невідомий предмет, через який правоохоронці розгорнули масштабну операцію.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Як зазначено, Прикордонна служба повідомила поліцію про воронкоподібний металевий предмет, виявлений на воді на південь від протоки Кустаанмієкка.

Поліція звернулася за допомогою до Військово-морських сил, щоб встановити походження предмета. Його відбуксирували на військову базу Сантахаміна для подальшого дослідження.

За даними ЗМІ, предмет плавав на поверхні. Його розмір становив близько 40 сантиметрів.

Предмет виявили у фарватері, яким курсують пасажирські судна.

Поліція та Берегова охорона Фінської затоки оточили ділянку моря, де було знайдено предмет. Наразі обмеження знято, поліція покинула місце події.

Компанія Fintraffic повідомила агентству STT, що оточена ділянка знаходилася на південь від островів Сярккя та Суоменлінна і на захід від острова Валлісаарі.

Через цю операцію пором Viking XPRS не зміг вчасно вийти з Гельсінкі до Таллінна. Відправлення було заплановано на 20:00, але, за даними Yle, судно вирушило до пункту призначення лише о 02:00 у неділю.

За попередньою оцінкою Військово-морських сил Фінляндії, це механічна деталь старого затонулого судна.

Минулої середи німецька поліція провела обшуки в Німеччині та низці інших європейських країн у рамках операції, спрямованої проти поширення неонацистської музики.

Перед тим у німецькому місті Ратенові, що в у землі Бранденбург, поліція виявила зброю та боєприпаси у підвалі житлового будинку.