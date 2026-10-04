В Финляндии провели масштабную операцию из-за неизвестного предмета в море у Хельсинки

В субботу вечером у побережья Хельсинки в море обнаружили неизвестный предмет, из-за которого правоохранительные органы развернули масштабную операцию.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Пограничная служба сообщила полиции о воронкообразном металлическом предмете, обнаруженном на воде к югу от пролива Кустаанмиекка.

Полиция обратилась за помощью к Военно-морским силам, чтобы установить происхождение предмета. Его отбуксировали на военную базу Сантахамина для дальнейшего исследования.

По данным СМИ, объект плавал на поверхности. Его размер составлял около 40 сантиметров.

Объект обнаружили в фарватере, по которому курсируют пассажирские суда.

Полиция и Береговая охрана Финского залива оцепили участок моря, где был найден объект. В настоящее время ограничения сняты, полиция покинула место происшествия.

Компания Fintraffic сообщила агентству STT, что оцепленный участок находился к югу от островов Сярккя и Суоменлинна и к западу от острова Валлисаари.

Из-за этой операции паром Viking XPRS не смог вовремя выйти из Хельсинки в Таллинн. Отправление было запланировано на 20:00, но, по данным Yle, судно отправилось к месту назначения только в 02:00 в воскресенье.

По предварительной оценке Военно-морских сил Финляндии, это механическая деталь старого затонувшего судна.

В минувшую среду немецкая полиция провела обыски в Германии и ряде других европейских стран в рамках операции, направленной против распространения неонацистской музыки.

Ранее в немецком городе Ратенове, расположенном в земле Бранденбург, полиция обнаружила оружие и боеприпасы в подвале жилого дома.