Поліція Німеччини провела операцію проти поширення неонацистської музики

Німецька поліція провела обшуки в Німеччині та низці інших європейських країн у рамках операції, спрямованої проти поширення неонацистської музики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Влада північно-східної німецької землі Мекленбург-Передня Померанія повідомила, що рейди було проведено по всій Німеччині, а також в Естонії, Італії, Польщі та Чехії.

Четверо підозрюваних, у яких було проведено обшуки, звинувачуються у членстві в ультраправій злочинній організації, що поширює "націонал-соціалістичну (нацистську), антисемітську, расистську та дегуманізуючу ідеологію" шляхом виробництва та продажу музики, що пропагує цю ідеологію.

Ще вісім підозрюваних, щодо яких проводилася операція, ймовірно, вчинили злочини, пов’язані з розпалюванням ненависті, у зв’язку з аудіозаписами, випущеними ймовірною злочинною організацією.

У помешканнях ще 10 осіб, пов’язаних із підозрюваними, також було проведено обшуки.

У ході операції, організованої Управлінням кримінальної поліції землі Мекленбург-Передня Померанія, було задіяно понад 390 співробітників поліції.

Наприкінці серпня уряд Нідерландів розглядав варіанти покарання суспільного мовника ON через скандал із обговоренням поглядів нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

А у лютому правоохоронці провели рейди на низці об’єктів в Німеччині та Швейцарії, пов'язаних з мережею торгівлі предметами з нацистською символікою.