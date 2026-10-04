За добу на Криті зафіксували 22 тисячі ударів блискавки

За останні 24 години на острові Крит та в південній частині Егейського моря було зафіксовано близько 22 000 ударів блискавки.

Відповідні дані грецької метеорологічної служби наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Наразі місцева влада оцінює збитки, завдані внаслідок тривалих проливних дощів та гроз.

Представники метеорологічної служби повідомили, що проливні дощі, за прогнозами, триватимуть ще кілька годин, після чого погода має покращитися.

Значна частина сільськогосподарської продукції на Криті була знищена, а численні дороги опинилися затопленими через величезний обсяг води.

Багато будинків зазнали пошкоджень, а в багатьох районах були зафіксовані перебої з електропостачанням.

Метеорологи повідомили, що в районі Ретімно випало до 500 міліметрів опадів.

На острові Родос у п’ятницю блискавка влучила в німецьку туристку, яка померла. Її чоловік отримав легкі травми.

Як повідомила метеорологічна служба, там також очікується поліпшення погодних умов.

Негода також вирує в Іспанії. Зокрема, в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.

А Барселона та прилеглі до неї муніципалітети пережили найбільш дощовий день за останні 20 років.