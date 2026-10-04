За сутки на Крите зафиксировали 22 тысячи ударов молнии

За последние 24 часа на острове Крит и в южной части Эгейского моря было зафиксировано около 22 000 ударов молнии.

Соответствующие данные греческой метеорологической службы приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

В настоящее время местные власти оценивают ущерб, нанесенный в результате продолжительных проливных дождей и гроз.

Представители метеорологической службы сообщили, что проливные дожди, по прогнозам, продлятся еще несколько часов, после чего погода должна улучшиться.

Значительная часть сельскохозяйственной продукции на Крите была уничтожена, а многочисленные дороги оказались затопленными из-за огромного объема воды.

Многие дома получили повреждения, а во многих районах были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Метеорологи сообщили, что в районе Ретимно выпало до 500 миллиметров осадков.

На острове Родос в пятницу молния ударила в немецкую туристку, которая скончалась. Её муж получил лёгкие травмы.

Как сообщила метеорологическая служба, там также ожидается улучшение погодных условий.

Непогода также бушует в Испании. В частности, в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, еще около 90 человек пришлось спасать.

А Барселона и прилегающие к ней муниципалитеты пережили самый дождливый день за последние 20 лет.