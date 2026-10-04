Мерц заявив, що знову обговорить із Зеленським ідею "асоційованого членства" в ЄС для України

Німеччина виступає за прискорення вступу України до Європейського Союзу та працює над цим із партнерами у Брюсселі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами у Києві, пише Укрінформ.

Канцлер повідомив, що під час подальших переговорів із Зеленським планує детальніше обговорити свою раніше висловлену пропозицію щодо асоційованого членства України.

"Ми хочемо прискорити вступ України до Європейського Союзу. Ми хочемо пришвидшення, і заради цього працюємо в Брюсселі", – сказав Мерц.

Він зазначив, що під час переговорів у Києві з президентом України також обговорювали європейську перспективу України.

Канцлер додав, що Україна працює над реформами у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

"Я дуже вітаю те, що президент ще раз запевнив нас у цьому. Адже ці реформи важливі для виплати подальшої фінансової допомоги. Уряд і парламент несуть тут спільну особливу відповідальність", – заявив Мерц.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що час свого візиту до Києва 4 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, серед іншого, наполягатиме, щоб український уряд досяг прогресу в реформах.

Нагадаємо, ще у травні 2026 року Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок до повноправного членства в Євросоюзу.

Детально про ідею Мерца – у статті До ЄС без гарантій та переваг. Чому ідея "асоційованого членства" не підходить Україні.