Мерц заявил, что вновь обсудит с Зеленским идею "ассоциированного членства" Украины в ЕС

Германия выступает за ускорение вступления Украины в Европейский Союз и работает над этим совместно с партнерами в Брюсселе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения с журналистами в Киеве, пишет Укринформ.

Канцлер сообщил, что в ходе дальнейших переговоров с Зеленским планирует более подробно обсудить свое ранее высказанное предложение относительно ассоциированного членства Украины.

"Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Мы хотим ускорения и ради этого работаем в Брюсселе", – сказал Мерц.

Он отметил, что в ходе переговоров в Киеве с президентом Украины также обсуждалась европейская перспектива Украины.

Канцлер добавил, что Украина работает над реформами в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Я очень приветствую то, что президент еще раз заверил нас в этом. Ведь эти реформы важны для выделения дальнейшей финансовой помощи. Правительство и парламент несут здесь совместную особую ответственность", – заявил Мерц.

Ранее в СМИ сообщалось, что во время своего визита в Киев 4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц, среди прочего, будет настаивать на том, чтобы украинское правительство достигло прогресса в реформах.

Напомним, ещё в мае 2026 года Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса в качестве промежуточного шага к полноправному членству в Евросоюзе.

Подробнее об идее Мерца – в статье В ЕС без гарантий и преимуществ. Почему идея "ассоциированного членства" не подходит Украине.