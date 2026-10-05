Німецька прокуратура розслідує порушення санкцій орендарями "Русского дома" в Берліні

Прокуратура Берліна проводить розслідування щодо можливих порушень санкцій проти орендарів "Русского дома", закритого німецькою владою у відповідь на спробу атаки РФ на аеропорт "Лейпциг/Галле".

Як пише "Європейська правда", про це у прокуратурі повідомили виданню Süddeutsche Zeitung.

У вересні уряд Німеччини ухвалив рішення про закриття російського культурного центру "Русский дом" у Берліні, проте у будівлі центру продовжують працювати книгарня MnogoKnig з російською літературою, їдальня та візове агентство.

Залишається невідомим, хто саме управляє цими закладами та хто отримує прибуток від їхньої діяльності.

Прокуратура Берліна підтвердила, що проводить розслідування щодо можливих порушень санкцій ЄС.

"Тривають слідчі дії проти невідомих осіб або орендарів "Русского дома" за порушення Закону про зовнішню економічну діяльність", – повідомила Генеральна прокуратура Берліна газеті Süddeutsche Zeitung у відповідь на запит.

Оскільки "Русский дом" у Берліні входить до структури "Россотрудничества", яке з 2022 року перебуває у санкційному списку ЄС через вторгнення РФ в Україну, надання йому грошових коштів заборонене.

"Наприклад, платежі вважаються порушенням, якщо вони приносять користь особі, що перебуває у списку", – повідомляє Міністерство фінансів Німеччини у відповіді на запит. Отже, будь-який платіж, від якого отримує вигоду "Россотрудничество", порушує санкції.

Ввівши санкції проти російського відомства, Берлін також розірвав німецько-російську угоду 2011 року, яка була основою культурної співпраці обох країн. Проте культурний центр у німецькій столиці залишається власністю РФ, оскільки інша угода 2013 року передбачає термін дії 99 років.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що після рішення Німеччини припинити угоду про функціонування в Берліні "Русского дома" Росія відповість закриттям усіх трьох філій Інституту Гете на території країни – у Москві, Петербурзі та Новосибірську.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.