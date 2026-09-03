Лавров анонсував повне закриття Інституту Гете в Росії у відповідь на кроки Берліна

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров анонсував закриття усіх філій Інституту Гете на території РФ після рішення Берліна закрити "Русский дом" у межах відповіді на дронову атаку в аеропорту Лейпцига.

Про це повідомляє DW, пише "Європейсьска правда".

Лавров заявив, що після рішення Німеччини припинити угоду про функціонування в Берліні "Русского дома" Росія відповість закриттям усіх трьох філій Інституту Гете на території країни – у Москві, Петербурзі та Новосибірську.

"Звісно, вони будуть закриті – після того, як звідти вигнали наш культурний центр. Інакше ми самі себе не будемо поважати", – сказав очільник МЗС РФ.

Він додав, що рішенням про закриття "Русского дома" у Берліні "свідомо пішли на крок, який однозначно означає припинення їхньої культурної присутності у Російській Федерації, яке зберігалося, попри усі українські перипетії наших відносин із Заходом".

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль викликав російського посла, так само вчинили багато європейських столиць.

В МЗС РФ пригрозили Берліну "гідною відповіддю" та викликали тимчасового повіреного у справах Німеччини в Москві.

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