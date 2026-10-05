Немецкая прокуратура расследует нарушение санкций арендаторами "Русского дома" в Берлине

Прокуратура Берлина проводит расследование возможных нарушений санкций в отношении арендаторов "Русского дома", закрытого немецкими властями в ответ на попытку атаки РФ на аэропорт "Лейпциг/Галле".

Как пишет "Европейская правда", об этом в прокуратуре сообщили изданию Süddeutsche Zeitung.

В сентябре правительство Германии приняло решение о закрытии российского культурного центра "Русский дом" в Берлине, однако в здании центра продолжают работать книжный магазин MnogoKnig с русской литературой, столовая и визовое агентство.

Остается неизвестным, кто именно управляет этими заведениями и кто получает прибыль от их деятельности.

Прокуратура Берлина подтвердила, что проводит расследование в отношении возможных нарушений санкций ЕС.

"Продолжаются следственные действия в отношении неизвестных лиц или арендаторов "Русского дома" за нарушение Закона о внешнеэкономической деятельности", – сообщила Генеральная прокуратура Берлина газете Süddeutsche Zeitung в ответ на запрос.

Поскольку "Русский дом" в Берлине входит в структуру "Россотрудничества", которое с 2022 года находится в санкционном списке ЕС из-за вторжения РФ в Украину, предоставление ему денежных средств запрещено.

"Например, платежи считаются нарушением, если они приносят пользу лицу, включенному в список", – сообщает Министерство финансов Германии в ответе на запрос. Таким образом, любой платеж, от которого получает выгоду "Россотрудничество", нарушает санкции.

Введя санкции против российского ведомства, Берлин также расторг немецко-российское соглашение 2011 года, которое было основой культурного сотрудничества обеих стран. Однако культурный центр в немецкой столице остается собственностью РФ, поскольку другое соглашение 2013 года предусматривает срок действия 99 лет.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после решения Германии расторгнуть соглашение о функционировании в Берлине "Русского дома" Россия ответит закрытием всех трех филиалов Института Гете на территории страны – в Москве, Петербурге и Новосибирске.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.