Партія німецької "подруги Путіна" допускає співпрацю з ультраправими у Саксонії-Ангальт

Німецька ліва партія "Альянс Сари Вагенкнехт" (АСВ) вважає, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у Саксонії-Ангальт ще не визначилася з чіткою позицією щодо можливої співпраці у земельному парламенті (ландтазі).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Der Spiegel.

Голова АСВ у Саксонії-Ангальт Джон Лукас Дітріх заявив, що партія планує підтримати кандидата від "АдН" на виборах голови земельного парламенту. Щодо виборів прем’єр-міністра, фракція має намір утриматися від голосування. Втім, у АСВ не допускають коаліції з "Альтернативою для Німеччини" – а в партії-переможниці виборів ще поки обдумують пропозицію співпраці.

"У нас склалося враження, що наразі різні особи на федеральному та земельному рівнях висловлюють суперечливі позиції", – зазначив Дітріх.

Новий земельний парламент збереться на своє установче засідання 6 жовтня. Тоді також має відбутися обрання президії. "АдН" має 39 із 83 депутатів, АСВ – п’ять. Для абсолютної більшості потрібно 42 голоси. "АдН" та АСВ разом мають 44 місця.

Нового прем’єр-міністра 6 жовтня ще не обиратимуть. Вибори можуть відбутися в листопаді або грудні. У АСВ виступають за висунення позапартійного кандидата. Натомість "Альтернатива для Німеччини" претендує на посаду глави уряду.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

А на виборах до ландтагу у Мекленбурзі-Передній Померанії партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – вперше не подолала п’ятивідсотковий бар’єр та залишилася без представництва в ландтазі.