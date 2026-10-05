ЗМІ: Макрон та Мерц закликають Єврокомісію краще реагувати на загрози торгівлі

Європейська комісія потребує повноважень, щоб набагато швидше реагувати на торгівельні загрози, наголошують канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон.

Про це пише Politico з посиланням на спільний лист глав двох держав до Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

У листі, до якого було додано спільний документ із позицією, обидва лідери зазначили, що ЄС стикається з безпрецедентними викликами у сфері торгівлі.

"Відкрита та заснована на правилах торгівельна система зазнає значного впливу через використання торгівлі як зброї, системні практики, що спотворюють ринок, та глобальні макроекономічні дисбаланси", – написали вони.

Лідери двох найбільших економік ЄС прагнуть отримати новий інструмент, який надасть Брюсселю повноваження забороняти імпорт з певних країн. Зокрема, як вважає видання, йдеться у першу чергу про Китай.

Ця пропозиція з’явилася напередодні того, як комісар з питань торгівлі Марош Шефчович вилетить до Пекіна для проведення переговорів у четвер – це останній раунд чотиримісячного процесу, в ході якого Брюссель сподівається відновити рівновагу у своїх торгівельних відносинах з Китаєм.

Інструмент проти примусу теоретично надає Єврокомісії величезні повноваження для обмеження імпорту у відповідь на дії, що вважаються економічним примусом.

Однак на практиці його задіяння вимагатиме місяців розслідування та підтримки кваліфікованої більшості урядів країн ЄС. Розбіжності між столицями раніше ускладнювали спроби домовитися про торгівельні заходи, спрямовані проти Китаю.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС має завершити формування єдиного ринку Союзу у 2028 році. Зокрема – інтегрувати до системи єдиного ринку такі сектори, як телекомунікації, енергетика та ринки капіталу.

Раніше повідомляли, що Україна пропонує Європейській комісії спростити адміністрування окремих тарифних квот на імпорт товарів, щоб підтримати український бізнес.