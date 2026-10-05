СМИ: Макрон и Мерц призывают Еврокомиссию лучше реагировать на угрозы торговле

Европейская комиссия нуждается в полномочиях, чтобы гораздо быстрее реагировать на торговые угрозы, подчеркивают канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом пишет Politico со ссылкой на совместное письмо глав двух государств в адрес Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

В письме, к которому был приложен совместный документ с изложением позиции, оба лидера отметили, что ЕС сталкивается с беспрецедентными вызовами в сфере торговли.

"Открытая и основанная на правилах торговая система испытывает значительное давление из-за использования торговли в качестве оружия, системных практик, искажающих рынок, и глобальных макроэкономических дисбалансов", – написали они.

Лидеры двух крупнейших экономик ЕС стремятся получить новый инструмент, который предоставит Брюсселю полномочия запрещать импорт из определенных стран. В частности, как считает издание, речь идет в первую очередь о Китае.

Это предложение появилось накануне того, как комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович вылетит в Пекин для проведения переговоров в четверг – это последний раунд четырехмесячного процесса, в ходе которого Брюссель надеется восстановить равновесие в своих торговых отношениях с Китаем.

Инструмент против принуждения теоретически предоставляет Еврокомиссии огромные полномочия по ограничению импорта в ответ на действия, считающиеся экономическим принуждением.

Однако на практике его применение потребует месяцев расследования и поддержки квалифицированного большинства правительств стран ЕС. Разногласия между столицами ранее затрудняли попытки договориться о торговых мерах, направленных против Китая.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС должен завершить формирование единого рынка Союза в 2028 году. В частности – интегрировать в систему единого рынка такие секторы, как телекоммуникации, энергетика и рынки капитала.

Ранее сообщалось, что Украина предлагает Европейской комиссии упростить администрирование отдельных тарифных квот на импорт товаров, чтобы поддержать украинский бизнес.