У Саксонії-Ангальт готуються обрати представника ультраправих головою парламенту

У німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт у понеділок розпочинає роботу новообраний парламент; ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), яка лідирувала на виборах, прагне обрати свого представника президентом земельного парламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Der Spiegel.

Член "Альтернативи для Німеччини" Тобіас Рауш має намір балотуватися на посаду президента земельного парламенту Саксонії-Ангальт, де його партія здобула 43,8 відсотка голосів.

У Магдебурзі у вівторок заплановане перше засідання нового земельного парламенту. Якщо Рауша оберуть, то вперше в історії Федеративної Республіки Німеччина на чолі земельного парламенту опиниться політик з ультраправої партії.

"АдН" отримала шанс на обрання свого кандидата головою ландтагу завдяки підтримці Союзу за соціальну справедливість і розумну економіку (BSW, раніше – Альянс Сари Вагенкнехт). Лівопопулістська політсила має намір проголосувати за Рауша, забезпечивши йому таким чином надійну більшість – 5 голосів від BSW та 39 від "АдН".

Вибори голови ландтагу в цьому випадку не є просто формальністю. Вони надають вплив ультраправим на політику федеральної землі. Голова земельного парламенту веде засідання, очолює Раду старійшин, відповідає за порядок на засіданнях та представляє ландтаг на федеральному рівні.

Варт зазначити, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" також прагне здобути посаду міністра-президента Саксонії-Ангальт. На цей пост пропонують кандидатуру співголови фракції "АдН" Ульріха Зігмунда.

Однак поки що невідомо, як Зігмунд займе цю посаду, оскільки у BSW ще не гарантували, що проголосують за кандидата від ультраправих, а в ХДС запевнили, що не голосуватимуть за нього.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Більше про це читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.