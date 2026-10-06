В Саксонии-Анхальт готовятся избрать представителя ультраправых председателем парламента

В немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт в понедельник начинает работу новоизбранный парламент; ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), лидировавшая на выборах, намерена избрать своего представителя председателем земельного парламента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Der Spiegel.

Член "Альтернативы для Германии" Тобиас Рауш намерен баллотироваться на пост председателя земельного парламента Саксонии-Ангальт, где его партия набрала 43,8 процента голосов.

В Магдебурге во вторник запланировано первое заседание нового земельного парламента. Если Рауша изберут, то впервые в истории Федеративной Республики Германия во главе земельного парламента окажется политик из ультраправой партии.

"АдГ" получила шанс на избрание своего кандидата председателем ландтага благодаря поддержке Союза за социальную справедливость и разумную экономику (BSW, ранее – Альянс Сары Вагенкнехт). Левопопулистская политическая сила намерена проголосовать за Рауша, обеспечив ему таким образом надежное большинство – 5 голосов от BSW и 39 от "АдГ".

Выборы председателя ландтага в данном случае не являются просто формальностью. Они дают ультраправым влияние на политику федеральной земли. Председатель земельного парламента ведет заседания, возглавляет Совет старейшин, отвечает за порядок на заседаниях и представляет ландтаг на федеральном уровне.

Стоит отметить, что ультраправая "Альтернатива для Германии" также стремится занять пост министра-президента Саксонии-Анхальт. На эту должность предлагают кандидатуру сопредседателя фракции "АдГ" Ульриха Зигмунда.

Однако пока неизвестно, как Зигмунд займет эту должность, поскольку в BSW еще не гарантировали, что проголосуют за кандидата от ультраправых, а в ХДС заверили, что не будут голосовать за него.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" бьет по правительству всей Германии.