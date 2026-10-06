В аеропорту Британії вилучили човни, здатні перевозити до 1700 людей через Ла-Манш

У британському аеропорту "Іст-Мідлендс" вилучили надувні човни, які здатні переправити через Ла-Манш до 1700 нелегальних мігрантів.

Про це повідомило Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), передає Sky News, пише "Європейська правда".

Зазначається, що NCA та розвідувальна група Міністерства внутрішніх справ Великої Британії затримали вантаж 2 жовтня після виявлення човнів на піддонах у авіавантажі, що перевозився з Туреччини до Нідерландів.

Заступник директора з розслідувань NCA Крейг Тернер заявив, що "не має жодних сумнівів": якби правоохоронці не втрутилися – ці човни "зрештою були б використані для того, щоб наражати на небезпеку життя величезної кількості людей у Ла-Манші".

Фото: NCA

За даними NCA, довжина човнів становить близько 9 метрів, і кожен з них міг би бути використаний для перевезення до 68 осіб через Ла-Манш.

Тиждень тому спроба незаконного перетину Ла-Маншу призвела до загибелі трьох осіб, серед яких була дитина; їхні тіла було знайдено в переповненому човні біля узбережжя Па-де-Кале.

Як повідомлялося, Велика Британія відмовляється від угоди з Францією щодо мігрантів за принципом "один приїжджає – один виїжджає", оскільки сторонам не вдалося домовитися про її продовження.

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