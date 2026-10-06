В аэропорту Британии изъяли лодки, способные перевезти до 1700 лиц через Ла-Манш

В британском аэропорту "Ист-Мидлендс" изъяли надувные лодки, способные переправить через Ла-Манш до 1700 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что NCA и разведывательная группа Министерства внутренних дел Великобритании задержали груз 2 октября после обнаружения лодок на поддонах в авиагрузе, перевозившемся из Турции в Нидерланды.

Заместитель директора по расследованиям NCA Крейг Тернер заявил, что "нет никаких сомнений": если бы правоохранители не вмешались, эти лодки "в конечном итоге были бы использованы для того, чтобы подвергать опасности жизни огромного количества людей в Ла-Манше".

Фото: NCA

По данным NCA, длина лодок составляет около 9 метров, и каждая из них могла бы быть использована для перевозки до 68 человек через Ла-Манш.

Неделю назад попытка незаконного пересечения Ла-Манша привела к гибели трех человек, среди которых был ребенок; их тела были найдены в переполненной лодке у побережья Па-де-Кале.

Как сообщалось, Великобритания отказывается от соглашения с Францией по мигрантам по принципу "один приезжает – один уезжает", поскольку сторонам не удалось договориться о его продлении.

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