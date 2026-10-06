У Європарламенті спалахнула суперечка через ізраїльський прапор

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що одна з депутаток повалила ізраїльський прапор на виставці з нагоди річниці терактів 7 жовтня і разом з ним зневажила прапор ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Перед голосуванням у вівторок Метсола заявила, що в понеділок ввечері на відео було зафіксовано, як одна з депутаток пошкоджує виставку.

За словами Метсоли, її бачили, як вона кидала ізраїльський прапор на підлогу та кидала флагшток, а також було повалено прапор ЄС. Вона зазначила, що обидва прапори залишилися на підлозі.

"Ми ставимося до цього надзвичайно серйозно", – сказала Метсола, додавши, що вживаються "всі необхідні заходи" і що особа, про яку йдеться, матиме право викласти свою версію подій.

Вона зазначила, що Європарламент не може терпіти пошкодження майна або дії, які можуть розцінюватися як залякування.

"У час зростання антисемітизму у світі ми зобов’язані перед єврейською громадою Європи забезпечити, щоб, дивлячись на нас, вони бачили, що це також і їхній дім", – сказала Метсола.

Метсола не оголосила про жодні санкції та не назвала імені цієї особи.

Ріма Хассан, депутатка від партії "Нескорена Франція" та фракції "Лівих" у Європарламенті, через кілька хвилин виступила з трибуни, звинувативши Метсолу в тому, що її коментарі є "фактично неправдивими".

Хассан зазначила, що виставка була організована у партнерстві з посольством Ізраїлю, і обґрунтувала свою позицію щодо неприпустимості присутності ізраїльського прапора в Європарламенті, порівнявши це з вивішуванням російського прапора з огляду на війну РФ проти України.

Ця суперечка виникла після звинувачень, висловлених у понеділок ввечері французьким правоцентристським депутатом Франсуа-Ксав’є Белламі, який заявив, що Хассан кинула на землю як ізраїльський, так і європейський прапори, і закликав застосувати до неї санкції. Віцепрезидентка Парламенту Піна Пічерно також звинуватила Хассан у тому, що та зневажила прапори.

Хассан підтвердила, що зняла ізраїльський прапор зі стійки, але прапор ЄС випадково впав через втрату рівноваги. Вона додала, що жоден із прапорів не був пошкоджений і що вона написала листа до Метсоли, щоб викласти свою версію подій.

"Я не торкалася європейського прапора", – також заявила вона.

Виставку було організовано напередодні третьої річниці нападів на Ізраїль, здійснених 7 жовтня під керівництвом "ХАМАС, в результаті яких загинуло близько 1 200 осіб, а 251 – було взято в заручники.

Згідно з правилами Європарламенту, санкції за серйозні порушення можуть варіюватися від догани до позбавлення щоденних добових або тимчасового відсторонення від деяких парламентських обов’язків.

Раніше цього року у Франції розглядали справу Ріми Хассан від ультралівої "Нескореної Франції", яку звинувачують у виправданні тероризму.

Перед цим її затримували і кілька годин протримали під вартою, після чого видали повістку до суду.

Народжена у Сирії Ріма Хассан за етнічним походженням вважає себе палестинкою і давно критикує Ізраїль.